Епіфаній не впевнений, що ПЦУ отримає благодатний вогонь на Великдень

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Цього року церемонія в Єрусалимі пройде з обмеженнями

Через пандемію коронавірусу Православна церква України (ПЦУ) може не отримати на Великдень благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового. Про це предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, в цьому році невідомо, чи отримає ПЦУ благодатний вогонь, оскільки щорічна церемонія в Храмі Гробу Господнього буде проходити з обмеженнями.

"Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", - зазначив Епіфаній.

Він уточнив, що були пропозиції відправити чартер за благодатним вогнем, однак Епіфаній більш схильний до закупівлі медикаментів або засобів захисту для лікарів на ті гроші, які потрібні для чартеру.

"І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, тому що ми, збираючись і спілкуючись з державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його в це такий відповідальний час в цьому році", - заявив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через пандемію в цьому році сходження благодатного вогню в Єрусалимі пройде без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників.