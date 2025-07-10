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ПСЖ уничтожил "Реал" за тайм и сыграет с "Челси" в финале Клубного чемпионата мира

Нью-Йорк, Четверг 10 июля 2025 00:03
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ПСЖ уничтожил "Реал" за тайм и сыграет с "Челси" в финале Клубного чемпионата мира Фото: В финале КЧМ встретятся "Челси" и ПСЖ (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Победитель европейской Лиги чемпионов-2025 - французский ПСЖ без проблем разобрался с предыдущим обладателем трофея - мадридским "Реалом" в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Клубный чемпионат мира, полуфинал

ПСЖ - "Реал" - 4:0

Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88

Детали матча

Игра началась с призыва легендарного боксерского конферансье Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble!" ("Приготовьтесь к драке!"). И, похоже, футболисты ПСЖ восприняли этот клич слишком буквально. Еще до шестой минуты они создали у ворот Куртуа два убийственных голевых момента. Бельгийца пытались переиграть Руис и Мендеш, но голкипер "сливочных" творил чудеса.

Но и он был бессилен, когда Руис на 6-й минуте таки размочил счет. Испанский полузащитник ПСЖ воспользовался ошибкой защитника "Реала" Асенсио, который в штрафной просто подарил мяч сопернику.

Через три минуты ужасную ошибку допустил Рюдигер: пытаясь отдать пас под прессингом он не попал по мячу. Дембеле обокрал защитника, вышел один на один с Куртуа и спокойно обыграл его. 2:0 - на 9-й минуте.

"Реал" был просто шокирован и не знал, что делать. Пытался активно действовать Мбаппе, вышедший в принципиальном поединке против бывшего клуба в старте, но его индивидуальные порывы легко читались оппонентами.

А герой предыдущих матчей "сливочных" на ЧМ Гонсало Гарсия рядом с Мбаппе потерялся. Похоже, он еще не знает, как действовать в атаке в связке со звездным французом.

Игроки ПСЖ после двух голов на старте сначала перешли к режиму экономии. А затем, поняв, что такого соперника можно брать тепленьким, снова активизировались и создали еще кучу моментов и полумоментов. Впрочем, до перерыва реализовали лишь один - дублем отметился Руис, который точным ударом завершил идеальную комбинацию своей команды.

Фактически, мадридцы после стартовых 30-ти минут игры находились в глубоком нокдауне. Если бы игра проходила по более понятным Бафферу правилам бокса, ее можно было бы останавливать. Но в футболе своя философия и жертва должна выпить чашу до дна.

После перерыва ПСЖ уже откровенно экономил силы перед финалом. Однако имел еще возможности. В конце концов, парижане забили в четвертый раз: точку в игре на 88-й минуте поставил Рамуш.

Финал КЧМ: ПСЖ в шаге от уникального достижения

Решающий матч Клубного чемпионата мира пройдет в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В нем ПСЖ сыграет против лондонского "Челси", который накануне, в первом полуфинале был сильнее бразильского "Флуминенсе" (2:0).

Если ПСЖ выиграет трофей клубного ЧМ, парижанам покорится уникальное достижение: они станут победителями всех национальных и международных турниров, в которых принимали участие.

Ранее мы писали, что Трамп станет VIP-гостем финала клубного ЧМ.

Также читайте, почему Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.

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