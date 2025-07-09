ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На этот гол ПСЖ в ворота "Реала" можно смотреть вечно: видео, которое все обсуждают

Среда 09 июля 2025 23:59
UA EN RU
На этот гол ПСЖ в ворота "Реала" можно смотреть вечно: видео, которое все обсуждают Гол ПСЖ в ворота "Реала" взорвал сеть (фото: facebook.com/PSG)
Автор: Дмитрий Войналович

Первый тайм матча ПСЖ - "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025 отметился не только разгромным счетом - 3:0 в пользу парижан, но и невероятной голевой комбинацией французского клуба.

РБК-Украина предлагает посмотреть на гол, который может попасть в футбольные учебники.

Фантастический гол Фабиана Руиса

Третий гол ПСЖ вызвал настоящий восторг у болельщиков. Этот мяч стал результатом молниеносной и разящей атаки, развернувшейся на поле.

Быстрая комбинация игроков ПСЖ на 24-й минуте завершилась точным и мощным ударом Фабиана Руиса, который не оставил никаких шансов вратарю "Реала" Тибо Куртуа.

Этот гол стал кульминацией доминирующего первого тайма для ПСЖ, который продемонстрировал свою готовность бороться за главный трофей турнира.

Этот гол стал вторым для Руиса в первом тайме - первое его взятие ворот Куртуа произошло уже на 6-й минуте поединка.

Кроме 29-летнего испанского полузащитника ворота "сливочных", которых многие считали безоговорочными фаворитами этого противостояния, поразил Усман Дембеле - он забил на 9-й минуте.

Ранее мы писали, что Илья Забарный, которого настойчиво хочет приобрести ПСЖ, попал в топ-10 самых дорогих центрбеков мира.

Также читайте, что украинский лидер "Жироны" Виктор Цыганков близок к переходу в один из клубов АПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал ПСЖ Чемпионат мира Футбол
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос