На этот гол ПСЖ в ворота "Реала" можно смотреть вечно: видео, которое все обсуждают

Первый тайм матча ПСЖ - "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025 отметился не только разгромным счетом - 3:0 в пользу парижан, но и невероятной голевой комбинацией французского клуба.

РБК-Украина предлагает посмотреть на гол, который может попасть в футбольные учебники.

Фантастический гол Фабиана Руиса

Третий гол ПСЖ вызвал настоящий восторг у болельщиков. Этот мяч стал результатом молниеносной и разящей атаки, развернувшейся на поле.

Быстрая комбинация игроков ПСЖ на 24-й минуте завершилась точным и мощным ударом Фабиана Руиса, который не оставил никаких шансов вратарю "Реала" Тибо Куртуа.

Этот гол стал кульминацией доминирующего первого тайма для ПСЖ, который продемонстрировал свою готовность бороться за главный трофей турнира.

Этот гол стал вторым для Руиса в первом тайме - первое его взятие ворот Куртуа произошло уже на 6-й минуте поединка.

¡FABIÁN RUIZ CONSIGUE MARCAR TRAS EL ERROR DE ASENCIO! @FIFACWC Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/OCudFERPfB - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 9 июля 2025 года

Кроме 29-летнего испанского полузащитника ворота "сливочных", которых многие считали безоговорочными фаворитами этого противостояния, поразил Усман Дембеле - он забил на 9-й минуте.