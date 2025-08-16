RU

В ПСЖ ищут пути взаимодействия Забарного с россиянином: о продаже речь уже не идет

Фото: Илья Забарный будет играть в ПСЖ с россиянином (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Илья Забарный, который этим летом присоединился к парижскому ПСЖ, может столкнуться с непростой ситуацией в команде. Речь идет о его сосуществовании с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Еԛціре.

Политический контекст в раздевалке

Полномасштабная война России против Украины может повлиять на внутреннюю атмосферу французского клуба. С момента официального объявления трансфера Забарного наблюдатели обратили внимание на детали, свидетельствующие о чувствительности ситуации.

В частности, украинец подписался на всех партнеров по ПСЖ в соцсетях, кроме Сафонова.

Эксперты отмечают, что этот шаг вряд ли был случайным и отражает позицию защитника, который не может игнорировать мнение своих соотечественников даже в футбольной среде.

Ситуация с вратарями

Сафонов, несмотря на конкуренцию и активный ротационный подход во вратарской линии парижан, планирует оставаться в команде. Разговоры о его возможной продаже прекратились после того, как ПСЖ покинул основной голкипер - итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Теперь, если Люка Шевалье, которого приобрели на замену итальянцу, потеряет доверие тренерского штаба, в воротах может появиться россиянин. Вопрос взаимодействия между ним и Забарным рискует выйти за пределы спортивной плоскости.

Что дальше

Как отмечает французское СМИ, поведение двух игроков будет под пристальным вниманием как болельщиков, так и медиа. Атмосфера в раздевалке ПСЖ может стать одним из самых обсуждаемых сюжетов нового сезона.

Ранее рассказали о новом сезоне Ла Лиги - с деталями, прогнозами и расписанием трансляций.

Также читайте о топ-10 самых дорогих трансферов украинцев после перехода Забарного в ПСЖ.

