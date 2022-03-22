Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання
Фото: в Чернігові немає води та світла (t.me/nexta_live)
В Чернігові станом на ранок 22 березня повністю відсутнє електропостачання. Крім того, через знеструмлення у місті відсутня вода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черганівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, через обстріли російських окупантів жителі Чернігова залишилися без електроенергії. Також знеструмлена насосна станція. Через це у місті також немає водопостачання.
Голова області додав, що у місті працюють аварійні комунальні служби для відновлення комунікацій.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 22 березня обстріляли з "Градів" Криворізький район Дніпропетровської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.