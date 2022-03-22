Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання

В Чернігові станом на ранок 22 березня повністю відсутнє електропостачання. Крім того, через знеструмлення у місті відсутня вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черганівської ОВА В'ячеслав Чаус .

За його словами, через обстріли російських окупантів жителі Чернігова залишилися без електроенергії. Також знеструмлена насосна станція. Через це у місті також немає водопостачання.

Голова області додав, що у місті працюють аварійні комунальні служби для відновлення комунікацій.