Винница была под массированной атакой дронов: есть погибший и много раненых

Сегодня, 24 марта, российские военные нанесли массированный удар дронами по Виннице. В результате атаки погиб мужчина, еще 11 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление винницкого городского головы Сергея Моргунова.

"В результате массированной атаки на Винницу погиб мужчина 59 лет. Еще 11 раненых, из которых 6 госпитализированы, 5 получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказал он.

Взрыв в городе прогремел около 17:00, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

По словам Моргунова, по состоянию на сейчас известно о повреждении девяти частных домов, в трех случаях - значительные разрушения.

Кроме того, зафиксированы повреждения в двух многоэтажных домах в результате взрывной волны. Городской голова отметил, что людям при необходимости будет предоставлено временное проживание в гостиницах.

Моргунов также призвал горожан не публиковать фото или видео с места прилета, поскольку любая информация может быть использована россиянами.

Атака на запад Украины

Напомним, российские оккупанты сегодня с ночи атакуют Украину. Днем они запустили по мирным украинским городам большое количество дронов-камикадзе.

Отметим, российские оккупанты нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.