Винница была под массированной атакой дронов: есть погибший и много раненых

19:26 24.03.2026 Вт
2 мин
Россияне попали по девяти частным домам и двум многоэтажкам
aimg Валерий Ульяненко
Винница была под массированной атакой дронов: есть погибший и много раненых Иллюстративное фото: службы города работают над ликвидацией последствий (facebook com Сергей Крук)

Сегодня, 24 марта, российские военные нанесли массированный удар дронами по Виннице. В результате атаки погиб мужчина, еще 11 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление винницкого городского головы Сергея Моргунова.

Читайте также: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях

"В результате массированной атаки на Винницу погиб мужчина 59 лет. Еще 11 раненых, из которых 6 госпитализированы, 5 получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказал он.

Взрыв в городе прогремел около 17:00, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

По словам Моргунова, по состоянию на сейчас известно о повреждении девяти частных домов, в трех случаях - значительные разрушения.

Кроме того, зафиксированы повреждения в двух многоэтажных домах в результате взрывной волны. Городской голова отметил, что людям при необходимости будет предоставлено временное проживание в гостиницах.

Моргунов также призвал горожан не публиковать фото или видео с места прилета, поскольку любая информация может быть использована россиянами.

Атака на запад Украины

Напомним, российские оккупанты сегодня с ночи атакуют Украину. Днем они запустили по мирным украинским городам большое количество дронов-камикадзе.

Отметим, российские оккупанты нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.

Львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что в больницах города уже 13 раненых. Он добавил, что количество пострадавших увеличивается.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар дронами по центру Ивано-Франковска, были повреждены два роддома. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо - пострадали. Среди пострадавших - 6-летний ребенок.

Российская Федерация Винница Война в Украине Дрони
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
