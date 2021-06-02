Рада планує прив'язати прожитковий мінімум до середньої зарплати

В Україні можуть ставити єдиний прожитковий мінімум , прив'язаний до 40% середньої зарплати по країні. Верховна рада підтримала за основу законопроект №3515.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 253 нардепи.

Закон змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству.

Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонують у розрахунку на одну особу.

Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити не менше:

у 2021 році - 40 відсотків;

у 2022 році - 41 відсотка;

у 2023 році - 42 відсотків;

у 2024 році - 43 відсотків;

у 2025 році - 44 відсотків;

у 2026 році - 45 відсотків;

у 2027 році - 46 відсотків;

у 2028 році - 47 відсотків;

у 2029 році - 48 відсотків;

у 2030 році - 49 відсотків;

у 2031 році - 50 відсотків.

Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабінет міністрів на основі моніторингу виконання держбюджету має розглянути підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні повинен проводити опитування домогосподарств щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми та відсоткового розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств.

Під домогосподарством розуміється деклароване економічне об’єднання одного/двох/декількох осіб, які ведуть спільний облік доходів та витрат, що оподатковуються податком на доходи фізосіб.

Для призначення допомоги відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" має застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який щорічно визначається законом про держбюджет на відповідний рік.

Так, до 2025 року Кабміну доручають забезпечити створення органу виконавчої влади, діяльність якого буде спрямована на систематичне дослідження витрат домогосподарств, та затвердити методологію формування прожиткового мінімуму, розрахунок якої базуватиметься на фактичних витратах домогосподарств.

Прописана зміна підходів до встановлення розмірів посадових окладів: не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників, який передбачається затверджувати законом про держбюджет на відповідний рік.

Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачено застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про державний бюджет.

Також врегульовуються питання щодо плати за надання адміністративних послуг.