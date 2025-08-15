ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Проводили "референдум" РФ в Херсонской области: еще 9 коллаборантов получили приговоры

Пятница 15 августа 2025 18:35
UA EN RU
Проводили "референдум" РФ в Херсонской области: еще 9 коллаборантов получили приговоры Фото: еще 9 коллаборантов получили тюремные приговоры (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Тюремные приговоры получили еще девять коллаборантов, которые проводили фейковый референдум России в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"По доказательной базе Службы безопасности до 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум РФ во время оккупации Херсона", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, восемь из них получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница - осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье южного региона.

По материалам дела, организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата громады пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826".

В его состав она привлекла своих "единомышленников" - восемь односельчан. Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей и агитировали их поддержать "присоединение" Херсонской области в состав РФ.

В ходе таких рейдов коллаборационисты раздавали людям "бюллетени", в которых призывали отдавать "голоса" в пользу страны-агрессора.

После деоккупации региона злоумышленники пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, а их руководительница сбежала вместе с оккупантами на левобережье области.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления вражеских приспешников, установили их местонахождение и задержали восьмерых из них в феврале 2024 года на территории освобожденного региона.

Сейчас суд признал виновными всех девять участников оккупационного "избиркома" по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности их сообщницы, которая скрывается на временно оккупированной части территории Украины.

Задержание коллаборантов

Напомним, недавно в Ровенской области правоохранители задержали коллаборанта из оккупационного "МВД РФ", который после работы на российских захватчиков пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Также добавим, что два месяца назад Украина передала России 70 коллаборантов рамках обмена "1000 на 1000". Это произошло в рамках проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО и СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсонская область колаборант Суд Референдум Война в Украине
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия