Проводили "референдум" РФ у Херсонській області: ще 9 колаборантів отримали вироки

Тюремні вироки отримали ще дев'ять колаборантів, які проводили фейковий референдум Росії у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ять колаборантів, які організовували псевдореферендум РФ під час окупації Херсона", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, вісім з них отримали реальні терміни покарання, ще одна зловмисниця - засуджена заочно, оскільки переховується від правосуддя на лівобережжі південного регіону.

За матеріалами справи, організаторкою групи є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний "виборчком № 826".

До його складу вона залучила своїх "однодумців" - вісьмох односельчан. Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати "приєднання" Херсонської області до складу РФ.

У ході таких рейдів колаборанти роздавали людям "бюлетені", в яких закликали віддавати "голоси" на користь країни-агресора.

Після деокупації регіону зловмисники намагалися "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя, а їхня очільниця втекла разом з окупантами на лівобережжя області.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини ворожих поплічників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох з них у лютому 2024 року на території звільненого регіону.

Наразі суд визнав винними всіх дев’ятьох учасників окупаційного «виборчкому» за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої спільниці, яка ховається на тимчасово окупованій частині території України.