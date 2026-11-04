У Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, которые ведут учет, проводят призыв во время мобилизации и комплектуют войско.
Об этом заявило Министерство обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное разъяснение.
ТЦК и СП ведут военный учет, проводят мероприятия оповещения и организуют направление граждан на медицинское освидетельствование.
Также их задачи включают организацию социальной и правовой защиты военнослужащих и ветеранов.
Уполномоченные представители ТЦК имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы в установленном законом порядке.
Их деятельность защищена уголовным законодательством, а умышленное препятствование их работе влечет ответственность.
Что чревато препятствием работе ТЦК
Умышленная блокировка транспорта или доступа к помещениям, физическое вмешательство в работу или распространение информации о местах проверок может квалифицироваться по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.
За препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период предусмотрено:
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от 5 до 8 лет лишения свободы;
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от 8 до 15 лет лишения свободы, если действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.
В минобороны отметили, что во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.
Призывники и военнообязанные должны соблюдать правила учета, сообщать об изменении данных и прибывать по вызову.
В случае несогласия с действиями представителей ТЦК граждане могут обжаловать в суде, за подчиненностью или обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека.
Напомним, что в Вооруженных силах Украины решили усилить контроль за работой военно-врачебных комиссий (ВЛК).
Главная цель изменений - повысить качество проведения медицинских осмотров и сделать невозможным привлечение к службе лиц, признанных непригодными.
В то же время, в системе мобилизации происходят и другие процедурные изменения.
В частности, в Министерстве обороны предоставили разъяснения по поводу того, что будет с отсрочками от мобилизации после 30 октября.
Как отметили в ведомстве, автоматическое продление позволяет сохранить свыше 90% отсрочок без необходимости повторно подавать документы.