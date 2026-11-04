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У Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения

17:15 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
У Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения Иллюстративное фото: Минобороны разъяснило полномочия ТЦК (Коллаж РБК-Украина)
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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, которые ведут учет, проводят призыв во время мобилизации и комплектуют войско.

Об этом заявило Министерство обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное разъяснение.

ТЦК и СП ведут военный учет, проводят мероприятия оповещения и организуют направление граждан на медицинское освидетельствование.

Также их задачи включают организацию социальной и правовой защиты военнослужащих и ветеранов.

Уполномоченные представители ТЦК имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы в установленном законом порядке.

Их деятельность защищена уголовным законодательством, а умышленное препятствование их работе влечет ответственность.

У Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения
Фото: полномочия ТЦК (mod.gov.ua)

Что чревато препятствием работе ТЦК

Умышленная блокировка транспорта или доступа к помещениям, физическое вмешательство в работу или распространение информации о местах проверок может квалифицироваться по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

За препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период предусмотрено:

  • от 5 до 8 лет лишения свободы;

  • от 8 до 15 лет лишения свободы, если действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.

У Минобороны четко объяснили полномочия ТЦК во время военного положения
Фото: последствия препятствования работе ТЦК (mod.gov.ua)

В минобороны отметили, что во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Призывники и военнообязанные должны соблюдать правила учета, сообщать об изменении данных и прибывать по вызову.

В случае несогласия с действиями представителей ТЦК граждане могут обжаловать в суде, за подчиненностью или обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что в Вооруженных силах Украины решили усилить контроль за работой военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Главная цель изменений - повысить качество проведения медицинских осмотров и сделать невозможным привлечение к службе лиц, признанных непригодными.

В то же время, в системе мобилизации происходят и другие процедурные изменения.

В частности, в Министерстве обороны предоставили разъяснения по поводу того, что будет с отсрочками от мобилизации после 30 октября.

Как отметили в ведомстве, автоматическое продление позволяет сохранить свыше 90% отсрочок без необходимости повторно подавать документы.

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