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Провинция Онтарио приостановит 25% пошлины на экспорт электроэнергии в США

Вторник 11 марта 2025 22:41
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Провинция Онтарио приостановит 25% пошлины на экспорт электроэнергии в США Фото: премьер провинции Онтарио Даг Форд (flickr.com)
Автор: Ірина Гайдук

Канадская провинция Онтарио временно не будет применять новые пошлины на поставки электроэнергии в США. Такое решение было принято после угроз президента Дональда Трампа поднять до 50% тарифы на алюминий и сталь из Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Премьер Онтарио Даг Форд после переговоров с министром торговли США Говардом Латником объявил, что временно приостановит 25% тарифы на экспорт электроэнергии в три штата США

"Око за око - я согласился временно приостановить их (пошлины - ред.). Но у нас всегда есть этот инструмент в нашем арсенале, пока мы не сядем за стол переговоров", - сказал Форд.

Однако на вопрос журналистов, является ли отмена надбавки победой Трампа, Форд возразил.

"Я бы это вообще не назвал победой, потому что этот инструмент все еще остается у нас, и мы можем воспользоваться им в любой момент", - подчеркнул он.

Форд также заявил журналистам, что он "уверен", что Трамп откажется от новых тарифов на канадские металлы, хотя добавил, что не может говорить от имени американской стороны.

В совместном заявлении с Латником Форд добавил, что они "провели продуктивный разговор об экономических отношениях между США и Канадой". Он сообщил, что планирует встретиться с представителем США по торговым переговорам, чтобы "обсудить обновленный USMCA (Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой) накануне 2 апреля - крайнего срока взаимных тарифов".

Война тарифов

Напомним, ранее Форд неоднократно угрожал отключить экспорт электроэнергии из Онтарио в США, если администрация Трампа введет новые пошлины на канадские товары.

"Мы не будем колебаться и можем вообще просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль", - заявлял Форд.

В ответ сегодня Трамп заявил, что поручил своему министру торговли добавить еще 25% к тарифам на всю сталь и алюминий, которые поступают из Канады, доведя общую ставку до 50%. По его словам, это ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% тариф на электроэнергию для США.

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