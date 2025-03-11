Провинция Онтарио приостановит 25% пошлины на экспорт электроэнергии в США

Канадская провинция Онтарио временно не будет применять новые пошлины на поставки электроэнергии в США. Такое решение было принято после угроз президента Дональда Трампа поднять до 50% тарифы на алюминий и сталь из Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Премьер Онтарио Даг Форд после переговоров с министром торговли США Говардом Латником объявил, что временно приостановит 25% тарифы на экспорт электроэнергии в три штата США

"Око за око - я согласился временно приостановить их (пошлины - ред.). Но у нас всегда есть этот инструмент в нашем арсенале, пока мы не сядем за стол переговоров", - сказал Форд.

Однако на вопрос журналистов, является ли отмена надбавки победой Трампа, Форд возразил.

"Я бы это вообще не назвал победой, потому что этот инструмент все еще остается у нас, и мы можем воспользоваться им в любой момент", - подчеркнул он.

Форд также заявил журналистам, что он "уверен", что Трамп откажется от новых тарифов на канадские металлы, хотя добавил, что не может говорить от имени американской стороны.

В совместном заявлении с Латником Форд добавил, что они "провели продуктивный разговор об экономических отношениях между США и Канадой". Он сообщил, что планирует встретиться с представителем США по торговым переговорам, чтобы "обсудить обновленный USMCA (Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой) накануне 2 апреля - крайнего срока взаимных тарифов".

Война тарифов

Напомним, ранее Форд неоднократно угрожал отключить экспорт электроэнергии из Онтарио в США, если администрация Трампа введет новые пошлины на канадские товары.

"Мы не будем колебаться и можем вообще просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль", - заявлял Форд.