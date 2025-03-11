Провінція Онтаріо призупинить 25% мита на експорт електроенергії до США
Канадська провінція Онтаріо тимчасово не застосовуватиме нові мита на поставки електроенергії до США. Таке рішення було ухвалене після погроз президента Дональда Трампа підняти до 50% тарифи на алюміній і сталь із Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прем’єр Онтаріо Даг Форд після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Латніком оголосив, що тимчасово призупинить 25% тарифи на експорт електроенергії до трьох штатів США
"Око за око - я погодився тимчасово призупинити їх (мита - ред.). Але в нас завжди є цей інструмент у нашому арсеналі, поки ми не сядемо за стіл переговорів", - сказав Форд.
Однак на запитання журналістів, чи є скасування надбавки перемогою Трампа, Форд заперечив.
"Я б це взагалі не назвав перемогою, тому що цей інструмент все ще залишається у нас, і ми можемо скористатися ним у будь-який момент", - підкреслив він.
Форд також заявив журналістам, що він "впевнений", що Трамп відмовиться від нових тарифів на канадські метали, хоча додав, що не може говорити від імені американської сторони.
У спільній заяві з Латніком Форд додав, що вони "провели продуктивну розмову щодо економічних відносин між США та Канадою". Він повідомив, що планує зустрінутися з представником США з торгових переговорів, щоб "обговорити оновлений USMCA (Торгову угоду між США, Мексикою та Канадою) напередодні 2 квітня - крайнього терміну взаємних тарифів".
Війна тарифів
Нагадаємо, раніше Форд неодноразово погрожував відключити експорт електроенергії з Онтаріо до США, якщо адміністрація Трампа введе нові мита на канадські товари.
"Ми не вагатимемося і можемо взагалі просто вимкнути їм світло. Ми маємо зробити так, щоб Америка відчула цей біль", - заявляв Форд.
У відповідь сьогодні Трамп заявив, що доручив своєму міністру торгівлі додати ще 25% до тарифів на всю сталь та алюміній, які надходять з Канади, довівши загальну ставку до 50%. За його словами, це відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% тариф на електроенергію для США.
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