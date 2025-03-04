В канадской провинции Онтарио пригрозили выключить свет США из-за новых пошлин
Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что его канадская провинция жестко отреагирует на новые американские пошлины. Правительство отказывается от сотрудничества с американскими компаниями и пригрозило вообще выключить свет США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Форд обещает ввести 25% надбавку на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если пошлины останутся в силе.
"Мы не будем колебаться и можем вообще просто выключить им свет. Мы должны сделать так, чтобы Америка почувствовала эту боль", - предупредил премьер Онтарио на брифинге во вторник, 4 марта.
Глава правительства Онтарио добавил, что эти меры в основном ударят по штатам, которые поддерживают президента США Дональда Трампа, которого он раскритиковал за развязывание торговой войны с Канадой.
Также канадская провинция запретила американским компаниям участвовать в местных тендерах и разорвала соглашение со Starlink о предоставлении высокоскоростного интернета.
"Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. Он отменен. Его больше нет", - заявил Форд.
По данным пресс-релиза правительства Онтарио, с ноября 2024 года, компания SpaceX Илона Маска предоставляла спутниковый интернет Starlink примерно 15 000 домам и предприятиям в провинции.
В дополнение к тому контрольный совет по продаже алкоголя в Онтарио, который считается крупнейшим покупателем алкогольной продукции в мире, также изымает американские товары со своих полок, сообщил Форд.
Торговая война
Напомним, что новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады вступили в силу 4 марта.
В этот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что своими новыми тарифами США начали торговую войну против его страны. В ответ Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов.
Трамп отреагировал на это решение Канады ввести пошлины на американскую продукцию. Он пригрозил вдвое увеличить 25% пошлины, которые США применила к канадским товарам.