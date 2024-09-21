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X назначила юридического представителя в Бразилии, чтобы разблокировать соцсеть, - Reuters

Суббота 21 сентября 2024 17:05
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X назначила юридического представителя в Бразилии, чтобы разблокировать соцсеть, - Reuters Фото: лого соцсети Х и изображение Илона Маска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно соцсеть Х была заблокирована в Бразилии. Однако компания принадлежащая миллиардеру Илону Маску таки назначила юридического представителя в стране.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в пятницу Андре Зонаро и Серхио Розенталь, которые недавно были назначены адвокатами Х в Бразилии, сообщили агентству Reuters, что их коллега Рашель де Оливейра Консейсао была выбрана в качестве законного представителя фирмы и что они представили ее имя Верховному суду.

В свою очередь, этот шаг позволит выполнить одно из требований Верховного суда, чтобы разрешить компании работать в стране.

Reuters объясняет, что бразильское законодательство требует, чтобы иностранные компании назначили законного (юридического) представителя в стране. Таким образом, этот человек будет нести юридическую ответственность за фирму на местном уровне.

До середины августа у Х был юридический представитель в Бразилии, после чего компания решила закрыть свои офисы в стране.

Уже в конце августа Верховный суд Бразилии постановил, что поставщики услуг мобильной связи и интернета должны заблокировать Х в стране. Пользователи были отключены от соцсети в течение нескольких часов после того, как Х не назвал нового законного представителя.

Этот шаг последовал за многомесячным спором между Маском и бразильским судьей Александром де Мораесом по поводу невыполнения компанией постановлений суда, требующих от платформы принять меры против распространения языка ненависти.

Ранее суды блокировали аккаунты, замешанные в расследованиях по фактам распространения дезинформации и ненависти, что Маск осудил как цензуру.

В четверг юристы, представляющие интересы X в Бразилии, заявили, что фирма начала выполнять распоряжения об удалении контента, что является еще одним требованием Высшего суда.

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