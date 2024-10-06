Компания Илона Маска Х заплатила штрафы не тому банку, утверждает Верховный суд Бразилии

В конце августа соцсеть Х была заблокирована на территории Бразилии. Чтобы продолжить работу были уплачены штрафы, но Верховный суд утверждает, что компания заплатила их не тому банку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, в пятницу 4 октября Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, которые представляют социальную медиа-платформу Х, не выплатили штрафы соответствующему банку. Это в свою очередь отложило принятие решения о том, разрешить ли технологический компании возобновить предоставлении услуг в Бразилии.

Уплата штрафа, которые по утверждению юристов Х, компания уплатила правильно, является единственной невыполненной мерой, которую потребовал суд для того, чтобы разрешить Х снова вести деятельность в Бразилии.

В частности, ранее в пятницу компания Х, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, подала новый запрос на возобновление своих услуг в Бразилии, заявив, что заплатила все наложенные штрафы.

В ответ на запрос судья Верховного суда Александр де Мораес потребовал перевести платеж в нужный банк (название не уточняется).

Он также постановил, что после того, как будут урегулированы вопросы штрафов, генеральный прокурор Бразилии выскажет свое мнение по недавним запросам юридической группы Х, которая добивается восстановить работу платформы в стране.

После решения Мораеса, в тот же день, 4 октября, юристы Х снова обратились в суд с просьбой разрешить возобновить деятельность в Бразилии. Они отрицали, что компания заплатила штрафы на неправильный счет и, заявили, что не видят необходимости консультироваться с генеральным прокурором перед снятием запрета. Согласно их заявлению, компания выплатила 5,24 млн долларов штрафов.

Reuters также напомнило событие неделей ранее. В частности, после того, как в последние недели компания изменила курс и стала выполнить предписания Верховного суда, включая блокировку учетных записей, которые находятся под следствием, 26 сентября она тоже обращались в суд с просьбой разрешить ей возобновить обслуживание в Бразилии.

Однако Мораес в то время постановил, что Х все еще необходимо оплатить штрафы в размере более 5 млн долларов, прежде чем ограничение будет снято.