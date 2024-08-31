В Бразилии запретили соцсеть Х Илона Маска на территории страны, - Reuters

Верховный суд Бразилии постановил немедленно приостановить работу Х (Twitter) на территории государства. Также в стране введут штрафы за использование соцсети через VPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BBC .

Отмечается, что судья Александр де Мораес принял решение после того, как истек установленный им срок (24 часа) для Х по назначению официального представителя в стране.

В постановлении суда речь идет о полной и немедленной приостановке деятельности Х в Бразилии до тех пор, пока все соответствующие судебные постановления в отношении Х не будут выполнены. В частности, в перечень входит:

уплата штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов США) из-за отказа соцсети удалять аккаунты, которые, по мнению суда, распространяли ложную информацию;

и назначение законного представителя в Бразилии.

Мораес добавил, что во избежание использования VPN для обхода блокировки, лица или компании, которые попытаются сохранить доступ к соцсети, могут быть оштрафованы на 50 тысяч реалов в день (около 8840 долларов США).

BBC пишет, что Х, которой владеет известный миллиардер Илон Маск, перестанет работать в стране в ближайшие 24 часа. Постановление суда должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

Кроме того, решение касается компаний Apple и Google. Они должны убрать соцсеть Х из своих сервисов для скачивания приложений в течение пяти дней (на территории Бразилии).