В Нидерландах определились с датой досрочных выборов после падения правительства
Кабинет министров Нидерландов по рекомендации Избирательной комиссии решил назначить досрочные парламентские выборы на 29 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Как считают в Кабмине и в Избирательном совете, проводить выборы раньше 29 октября "глупо", частично из-за каникул. К тому же к ним нужно напечатать и отправить по почте 13,5 миллиона избирательных бюллетеней.
По словам главы МВД Нидерландов Джудит Уитермарк, в других странах иногда "все происходит быстрее, но это не сравнимо".
"Например, в Нидерландах мы считаем важным, чтобы люди, проживающие за рубежом, также могли голосовать. И чтобы новые политические партии имели возможность зарегистрироваться", - пояснила министр.
При выборе даты Избирательный совет учел различные интересы и законодательные положения. В частности муниципалитетам нужно время для подготовки волонтеров и поиска соответствующих избирательных участков.
В то же время граждане Нидерландов, которые живут за рубежом, должны иметь время для регистрации и получения документов для голосования по почте.
Политсилы страны также нуждаются во времени для подготовки к выборам, в частности для написания предвыборной программы, составления списка кандидатов и организации партийных конференций, чтобы члены партии могли высказать свое мнение.
При этом, как отмечается, маловероятно, что парламент действующего созыва выступит против предложенной даты выборов.
Падение правительства в Нидерландах
Напомним, в Нидерландах правительство премьера Дика Схофа уходит в отставку. Причиной стал выход из правящей коалиции ультраправой "Партии свободы". Все министры партии также подали в отставку.
По словам главы нидерландского правительства, он будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Премьер планирует работать над решением серьезных проблем, таких как международная безопасность, торговая война с США и внутренние проблемы в Нидерландах.
Отставка правительства означает, что в Нидерландах проведут досрочные парламентские выборы.
Стоит заметить, что кабинет Схофа начал работу 2 июля прошлого года и, таким образом, продержался менее года.
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