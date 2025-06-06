В Нидерландах определились с датой досрочных выборов после падения правительства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Как считают в Кабмине и в Избирательном совете, проводить выборы раньше 29 октября "глупо", частично из-за каникул. К тому же к ним нужно напечатать и отправить по почте 13,5 миллиона избирательных бюллетеней.

По словам главы МВД Нидерландов Джудит Уитермарк, в других странах иногда "все происходит быстрее, но это не сравнимо".

"Например, в Нидерландах мы считаем важным, чтобы люди, проживающие за рубежом, также могли голосовать. И чтобы новые политические партии имели возможность зарегистрироваться", - пояснила министр.

При выборе даты Избирательный совет учел различные интересы и законодательные положения. В частности муниципалитетам нужно время для подготовки волонтеров и поиска соответствующих избирательных участков.

В то же время граждане Нидерландов, которые живут за рубежом, должны иметь время для регистрации и получения документов для голосования по почте.

Политсилы страны также нуждаются во времени для подготовки к выборам, в частности для написания предвыборной программы, составления списка кандидатов и организации партийных конференций, чтобы члены партии могли высказать свое мнение.

При этом, как отмечается, маловероятно, что парламент действующего созыва выступит против предложенной даты выборов.