Провал мирных переговоров: Афганистан отказался брать ответственность за Пакистан

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном, проведенные в Стамбуле, завершились безрезультатно.
Представитель Талибана отметил, что основной причиной провала стало требование Исламабада: афганской стороне предлагалось взять на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана.
По его словам, это превышает возможности Афганистана и стало непреодолимым препятствием для достижения соглашения.
В то же время представитель Талибана подчеркнул, что режим прекращения огня сохраняется. Он заявил, что установленное перемирие до сих пор не нарушалось с афганской стороны и будет соблюдаться в дальнейшем.
Схожую позицию выразил министр обороны Пакистана. Он подтвердил, что переговоры, направленные на предотвращение новых пограничных инцидентов, завершились без успеха.
При этом Пакистан будет продолжать придерживаться режима перемирия, пока не произойдет нападение со стороны Афганистана.
Несмотря на провал диалога, обе стороны подтвердили готовность поддерживать существующий режим прекращения огня, что временно снижает риск новых вооруженных столкновений на границе.
Ситуация остается напряженной, а перспективы возобновления переговоров пока неопределены.
Что происходит между Афганистаном и Пакистаном
На границе Афганистана и Пакистана еще 11 октября произошли масштабные вооруженные столкновения: афганские талибы атаковали пакистанские пограничные посты, заявив, что действуют в ответ на якобы воздушную операцию в Кабуле.
Пакистанские военные утверждают, что подверглись неспровоцированному обстрелу и ответили всей силой, при этом бои велись одновременно более чем в шести точках.
Ответственность за наступление взял на себя так называемый "201-й армейский корпус" талибских формирований, в результате чего с обеих сторон погибли десятки военных.
В свою очередь, Пакистан пообещал Афганистану "достойный ответ" за наступление на афганские провинции.