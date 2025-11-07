"Война в Украине - наш учитель". Германия изучает особенности вторжения РФ
Германия изучает ход масштабного вторжения России в Украину, чтобы в будущем не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.
Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одного из членов альянса", - заявил начальник обороны Германии.
По его словам, странам НАТО, и Германии в частности, нужно изучить уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их для себя и соответственно разработать собственные концепции и структуры.
"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил Бройер.
Он также подчеркнул, что важно предотвратить повторение подобного просчета России. Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одной страны НАТО.
Германия готовится к возможному нападению РФ
Армия Германии поставила цель нарастить количество военнослужащих с 62 до 100 тысяч к 2029 году, чтобы выполнить новые требования НАТО и повысить готовность к угрозе РФ.
Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5 тысяч военнослужащих.
Напомним, 11 сентября в Германии впервые за долгое время протестировали сирены для оповещения населения об опасности. До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен.
Также мы сообщали, что армия ФРГ разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.