"Война в Украине - наш учитель". Германия изучает особенности вторжения РФ

Германия изучает ход масштабного вторжения России в Украину, чтобы в будущем не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.

Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одного из членов альянса", - заявил начальник обороны Германии.

По его словам, странам НАТО, и Германии в частности, нужно изучить уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их для себя и соответственно разработать собственные концепции и структуры.

"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил Бройер.

Он также подчеркнул, что важно предотвратить повторение подобного просчета России. Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО, или одной страны НАТО.