Пакистан обещает Афганистану "достойный ответ" за наступление на свою территорию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство внутренних дел Пакистана в соцсети Х.

Федеральный министр внутренних дел Мохсин Накви решительно осудил обстрелы со стороны Афганистана по территории Пакистана.

Чиновник подчеркнул, что обстрел афганскими силами гражданского населения является вопиющим нарушением международного права.

"Афганистан играет в игру огня и крови, нити которой переплетены с нашим вечным врагом. Афганистану также будет дан достойный ответ, чтобы он не осмелился смотреть на Пакистан злым глазом", - говорится в сообщении.

Между тем афганский телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны Афганистана сообщил, что в полночь 12 октября армия Афганистана завершила военную операцию против Пакистана.

Там заявили, что боестолкновения на границе начались якобы в ответ на нарушение воздушного пространства со стороны пакистанской армии, а также на авиаудары по афганской территории.