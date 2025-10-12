Пакистан обещает Афганистану "достойный ответ" за наступление на свою территорию
Пакистан обещает Афганистану "достойный ответ" за наступление на афганские провинции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство внутренних дел Пакистана в соцсети Х.
Федеральный министр внутренних дел Мохсин Накви решительно осудил обстрелы со стороны Афганистана по территории Пакистана.
Чиновник подчеркнул, что обстрел афганскими силами гражданского населения является вопиющим нарушением международного права.
"Афганистан играет в игру огня и крови, нити которой переплетены с нашим вечным врагом. Афганистану также будет дан достойный ответ, чтобы он не осмелился смотреть на Пакистан злым глазом", - говорится в сообщении.
Между тем афганский телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны Афганистана сообщил, что в полночь 12 октября армия Афганистана завершила военную операцию против Пакистана.
Там заявили, что боестолкновения на границе начались якобы в ответ на нарушение воздушного пространства со стороны пакистанской армии, а также на авиаудары по афганской территории.
Военные действия на границе Пакистана и Афганистана
Как сообщалось, 11 октября афганские талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах.
Талибы использовали для обстрелов артиллерию и дроны в нескольких пакистанских провинциях.
Это первый случай, когда "Талибан" официально признает атаку на Пакистан. Сам "Талибан" заявляет, что атака - это якобы ответ на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными.
Эскалацию уже назвали крупнейшей с 2021 года, когда талибы захватили Афганистан после выхода оттуда сил США.