Провал на ЧМ по волейболу: на каком месте Украина в мировом рейтинге?

Пятница 19 сентября 2025 18:51
Сборная Украины по волейболу (фото: instagram.com/fvu.official)
Автор: Екатерина Урсатий

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинг мужских сборных после завершения группового этапа чемпионата мира-2025. Украина потеряла позиции, не сумев пробиться в плейоф турнира на Филиппинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FIBV.

Украина не вышла в плейофф и потеряла очки

На чемпионате мира в Филиппинах сборная Украины под руководством Рауля Лосано заняла третье место в группе F и не вышла в 1/8 финала.

В заключительном туре "сине-желтые" уступили действующему чемпиону мира Италии.

В обновленном рейтинге FIVB украинцы опустились с 14-го на 17-е место, уступив Болгарии, Турции и Бельгии. За три матча группового этапа команда потеряла 16.01 рейтингового балла.

Наиболее ощутимым стало падение после поражения от Бельгии в стартовом туре - минус 14.74 очка.

Неудача против Италии стоила еще 3.86 балла. Единственная победа над 92-м в рейтинге Алжиром принесла лишь 2.59 очка.

Кто в топ-10 мирового рейтинга

После завершения группового этапа в топ-10 FIVB произошли значительные изменения. США, Словения, Аргентина и Канада улучшили свои позиции, тогда как Франция, Япония и Германия опустились ниже.

Обновленный рейтинг FIVB:

  1. Польша - 402.51 очка
  2. Италия - 356.40
  3. Бразилия - 338.40
  4. США - 328.53 (+2)
  5. Франция - 328.22 (-1)
  6. Словения - 311.84 (+1)
  7. Япония - 294.77 (-2)
  8. Аргентина - 276.19 (+1)
  9. Канада - 253.61 (+2)
  10. Германия - 247.40 (-2)

Среди соперников Украины в группе: Италия занимает второе место, Бельгия - 15-е, Алжир - 92-е.

Какие перспективы имеет сборная Украины

Украина сейчас занимает 17-ю строчку с 202.85 очка. Впереди расположились Иран (16-е место - 211.73), Бельгия (15-е - 219.08), Турция (14-е - 226.32) и Болгария (13-е - 238.21).

Перед стартом Лиги наций-2025 главный тренер Рауль Лосано заявил, что главной целью на ближайшие два сезона является отбор на Олимпийские игры-2028.

На мужской олимпийский турнир попадут 12 сборных: США как хозяин и еще 11 команд.

Одним из путей получения лицензии станет мировой рейтинг - три самые рейтинговые сборные, которые не смогут отобраться через квалификационные турниры, получат путевки в Лос-Анджелес.

Ранее мы сообщили, кто составил первые пары 1/8 финала на ЧМ-2025 по волейболу.

Также мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

