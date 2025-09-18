ua en ru
Украина уступила Италии и завершила выступления на волейбольном ЧМ (видео)

Кэсон-Сити, Четверг 18 сентября 2025 17:54
Украина уступила Италии и завершила выступления на волейбольном ЧМ (видео) Фото: Матч Италия - Украина (volleyballworld)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины на чемпионате мира по волейболу-2025, матчи которого проходят на Филиппинах, играла решающий поединок группового раунда с действующими обладателями титула - итальянцами.

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.

ЧМ-2025 по волейболу, групповой этап, 3-й тур

Италия - Украина - 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

За что сражались соперники

До очной встречи Украина и Италия на текущем форуме показали почти одинаковые результаты: победили аутсайдера - Алжир и уступили сенсационной Бельгии. Разница в том, что наши проиграли бельгийцам всухую (0:3), а итальянцы - на тай-брейке (2:3).

В турнирной таблице это дало Италии определенное преимущество: за поражение на тай-брейке начисляют один балл. Но в лобовом противостоянии - это не имело никакого значения. Тот, кто побеждал в матче - выходил в плей-офф, кто уступал - ехал домой.

Детали игры

Матч получился очень конкурентным и боевым. На площадке действовали две классные и почти равные команды. Но одна из них - была совсем немного, но лучше, что сказывалось в наиболее напряженных и решающих моментах поединка. К сожалению для нас, лучшими были итальянцы.

Сборная Украины провела две замечательные партии. Билась, не уступала, была впереди. Но когда надо было устоять, не дать сопернику надежды на успех и удержать свое преимущество - постоянно что-то не получалось. Наши теряли концентрацию и давали соперникам возможность довести дело до своей победы.

В первом сете "сине-желтые" вели до середины партии - 14:13. Но позволили итальянцам забрать концовку. Во второй - держали преимущество до 20-го пункта (20:19), но снова не устояли.

И лишь в третьей борьбы, как таковой, не было. Наши поплыли, а соперники постоянно вели в счете и уверенно довели поединок до победы.

Итоги ЧМ для Украины

Команда Рауля Лосано заняла третье место в своей группе и оказалась вне плей-офф, куда прошли две лучшие команды.

Турнирная таблица группы F

  1. Бельгия - 8 очков
  2. Италия - 7
  3. Украина - 3
  4. Алжир - 0

Это было третье участие "сине-желтых" в мировых форумах. Дебют состоялся в 1998 году. Тогда Украина финишировала 10-й из 24-х участников. А на ЧМ-2022 команда пробились в 1/4 финала, где уступила сохозяевам турнира - сборной Словении.

Ранее мы сообщили, кто составил первые пары 1/8 финала на ЧМ-2025 по волейболу.

Также мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Волейбол Сборная Украины Сборная Италии Чемпионат мира
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
