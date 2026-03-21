Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Проукраинская пропаганда": у Орбана устроили истерику после статьи об инсценировке покушения

23:20 21.03.2026 Сб
2 мин
Будапешт поспешил опровергнуть данные американской газеты и привычно соврал о пропаганде
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Правительство Венгрии поспешно опровергло информацию СМИ о подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на пророссийского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.

Читайте также: Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

Будапешт поспешил опровергнуть данные американского издания The Washington Post. А чтобы добавить своим заявлениям хоть какой-то убедительности, у Орбана заявили о якобы "пропаганде" и сделали несколько новых выпадов в адрес Украины.

"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", - заявили в венгерском правительстве.

Министр иностранных дел Петер Сийярто, верный сторонник Орбана, также раскритиковал статью, обвинив Украину и венгерскую оппозицию в раздувании "шума вокруг терактов". По его словам, оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры якобы придумывают "безумные теории заговора".

Сийярто считает, что информация о российском следе в покушении якобы является "попыткой дестабилизировать ситуацию в стране" накануне выборов.

Отметим, 21 марта американская газета The Washington Post сообщила, что российская внешняя разведка разработала план инсценировки покушения на Орбана. Планировалось, что "нападение" изменит ход кампании, которую Орбан проиграет.

В Кремле отреагировали истерично - пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал сообщение "дезинформацией". Но на фоне информации о том, что в предвыборной кампании Орбану помогает Кремль, заявление выглядит неубедительным.

Кстати, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр публично обвинил премьера Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля. Мадьяр требует от Орбана срочно выслать россиян из Венгрии.

