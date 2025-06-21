"Полный провал": Орбан попал под шквал критики из-за антиукраинского "референдума"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадяра в Facebook .

Мадьяр заявил, что в этих так называемых "национальных консультациях" приняли участие максимум 600 тысяч граждан Венгрии - это самый низкий показатель за всю историю работы механизма нацконсультаций. Хотя Орбан и его клика заявили о "двух миллионах участников".

Проблема заключалась в том, что "голоса" принимались как на бумажной, так и на электронной основе. Это создало огромное пространство для лжи и манипуляций, а также для хищений.

"На самом деле проголосовать на бумажной основе могли максимум 500 тысяч человек. Сам Гергели Гуляш (руководитель офиса венгерского премьера - ред.) сообщил в правительственной информации, что "голоса", представленные онлайн, были в значительном большинстве по сравнению с бумажными", - сообщил политик.

Также, по его словам, на "консультации" были потрачены "десятки миллиардов государственных денег". По мнению Мадяра, потраченные форинты можно было направить на нужды транспортного сообщения страны, или на нужды здравоохранения.

"Это полный провал", - подытожил венгерский политик.