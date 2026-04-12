Пролив снова закрыт? Провал переговоров США и Ирана заставил суда развернуться

11:46 12.04.2026 Вс
Вместо свободного прохода - новые риски. Что сейчас происходит на ключевом морском пути?
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Вблизи Ормузского пролива несколько супертанкеров изменили курс и отказались от прохода в Персидский залив. Это произошло на фоне провала переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, в ночь на воскресенье три VLCC-танкера приблизились к району иранского острова Ларак, который фактически является точкой контроля перед входом в пролив. Два из них - Agios Fanourios I, направлявшийся в Ирак, и Shalamar под флагом Пакистана, который имел курс на ОАЭ, - развернулись.

В то же время третье судно - Mombasa B - продолжило движение и прошло через пролив по маршруту между островами Ларак и Кешм, который согласован иранской стороной.

Сейчас оно не указывает четкий пункт назначения.

Причины различных решений экипажей остаются непонятными, ведь ранее Иран предоставлял разрешение на транзит по этому направлению.

В то же время изменение курсов совпало по времени с сообщениями об отсутствии прогресса на переговорах в Исламабаде.

Переговоры между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном, которые напрямую касаются безопасности судоходства в Ормузском проливе, с самого начала сопровождались жесткой риторикой сторон. Накануне встречи президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение в войне, а ключевым условием любого соглашения должен стать отказ Тегерана от ядерного оружия.

Уже во время переговоров позиция Вашингтона оставалась противоречивой: Трамп заявлял, что для США не является критичным, будет ли достигнута сделка.

В то же время, по данным СМИ, переговоры зашли в тупик именно из-за вопроса контроля над Ормузским проливом - Иран настаивает на сохранении полного контроля и выступает против любых форматов "совместного" управления.

Накануне президент США также уверял, что пролив будет открыт независимо от результатов переговоров и анонсировал процесс его разблокирования.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
