Противник для Storm Shadow: Пакистан испытал собственную крылатую ракету

В Пакистане сообщили об успешном первом летном испытании новой авиационной крылатой ракеты, которая по заявленным характеристикам приближается к современным европейским образцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS .

Первое испытание ракеты

Воздушные силы Пакистана объявили о проведении первого испытательного пуска крылатой ракеты Taimoor, также известной как Taimur. На опубликованных кадрах зафиксирован запуск ракеты с истребителя Mirage III.

После отделения от самолета ракета запустила двигатель, выполнила полет на нераскрытую дальность и поразила заданную цель. Несмотря на отсутствие маловысотного профиля на этом этапе, продемонстрированная точность удара стала ключевым элементом испытаний.

Заявленные характеристики

Разработкой Taimoor занимается пакистанская компания Global Industrial & Defence Solutions. Макет ракеты впервые был представлен в 2022 году. По заявленным данным, взлетная масса изделия составляет около 1200 кг, а дальность полета в конвенционном варианте достигает 600 км.

Навигационный комплекс включает инерциальную и спутниковую системы, а также DSMAC и TERCOM. На финальном участке полета используется тепловизионная головка самонаведения, что сближает возможности ракеты с Storm Shadow и SCALP.

Место в ракетной программе Пакистана

Taimoor не является первой крылатой ракетой национальной разработки. С 2012 года на вооружении находится Ra'ad, а с 2020 года — Ra'ad II, однако для них не заявлялось применение тепловизионной системы самонаведения.

Новая ракета рассматривается как логичное развитие предыдущих проектов, включая изменения в хвостовом оперении, выполненном по Х-образной схеме для снижения заметности.

Интеграция с авиацией

Сроки завершения испытаний не раскрываются, однако проект находится на ранней стадии летных проверок. Существенным вызовом станет интеграция ракеты с различными типами самолетов.

Варианты с JF-17 и J-10CE потребуют участия Китая, тогда как адаптация под F-16 невозможна без согласия США. Именно поэтому первые пуски проводятся с Mirage III, которые остаются одной из наиболее массовых платформ в составе ВВС Пакистана.