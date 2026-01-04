ua en ru
Противник для Storm Shadow: Пакистан випробував власну крилату ракету

Пакистан, Неділя 04 січня 2026 03:00
UA EN RU
Противник для Storm Shadow: Пакистан випробував власну крилату ракету Фото: армія Пакистану (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Пакистані повідомили про успішне перше льотне випробування нової авіаційної крилатої ракети, яка за заявленими характеристиками наближається до сучасних європейських зразків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Перше випробування ракети

Повітряні сили Пакистану оголосили про проведення першого випробувального пуску крилатої ракети Taimoor, також відомої як Taimur. На опублікованих кадрах зафіксовано запуск ракети з винищувача Mirage III.

Після відділення від літака ракета запустила двигун, виконала політ на нерозкриту дальність і вразила задану ціль. Незважаючи на відсутність маловисотного профілю на цьому етапі, продемонстрована точність удару стала ключовим елементом випробувань.

Заявлені характеристики

Розробкою Taimoor займається пакистанська компанія Global Industrial & Defence Solutions. Макет ракети вперше був представлений у 2022 році. За заявленими даними, злітна маса виробу становить близько 1200 кг, а дальність польоту в конвенційному варіанті досягає 600 км.

Навігаційний комплекс охоплює інерціальну і супутникову системи, а також DSMAC і TERCOM. На фінальній ділянці польоту використовується тепловізійна головка самонаведення, що зближує можливості ракети зі Storm Shadow і SCALP.

Місце в ракетній програмі Пакистану

Taimoor не є першою крилатою ракетою національної розробки. З 2012 року на озброєнні перебуває Ra'ad, а з 2020 року - Ra'ad II, однак для них не заявлялося застосування тепловізійної системи самонаведення.

Нова ракета розглядається як логічний розвиток попередніх проєктів, включно зі змінами в хвостовому оперенні, виконаному за Х-подібною схемою для зниження помітності.

Інтеграція з авіацією

Терміни завершення випробувань не розкриваються, проте проєкт перебуває на ранній стадії льотних перевірок. Суттєвим викликом стане інтеграція ракети з різними типами літаків.

Варіанти з JF-17 і J-10CE потребуватимуть участі Китаю, тоді як адаптація під F-16 неможлива без згоди США. Саме тому перші пуски проводяться з Mirage III, які залишаються однією з найбільш масових платформ у складі ВПС Пакистану.

Нагадуємо, що Сили оборони України 25 грудня успішно завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області Росії, застосувавши крилаті ракети Storm Shadow, що підтвердило високу точність і ефективність цих озброєнь.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України 31 грудня провело зустрічі з главами дипломатичних місій Індії та Пакистану, викликавши їх для роз'яснень після того, як обидві країни підтримали неправдиві повідомлення про нібито здійснену атаку на резиденцію президента Росії Володимира Путіна.

