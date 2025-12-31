Поддержали фейк об "атаке" на резиденцию Путина. МИД вызвал дипломатов Индии и Пакистана
Министерство иностранных дел Украины сегодня, 31 декабря, вызвало на отдельные беседы глав дипломатических миссий Индии и Пакистана. Две страны поддержали вброс об "атаке" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.
Как отметили в ведомстве, временному поверенному в делах Индии в Украине и временному поверенному в делах Пакистана в Украине донесли неприятие заявлений премьера Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Индии Нарендры Моди, которые поддержали фейк россиян.
"Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и непровоцированную агрессию", - подчеркнули в МИД.
Также соответствующие меры приняло посольство Украины в ОАЭ по аналогичным заявлениям эмиратской стороны.
При этом посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли чиновникам стран пребывания позицию по поводу недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.
Что сказали Моди и Шариф
Стоит заметить, что первым фейк об "атаке украинских дронов" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина распространил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский быстро опроверг такой вброс. Он отметил, что россияне пытаются сорвать мирные переговоры.
Вчера, 30 декабря, премьер Индии Нарендра Моди выразил "глубокую обеспокоенность" сообщениями об атаке на резиденцию Путина.
При этом премьер Пакистана Шахбаз Шариф заговорил о "серьезной угрозе миру".