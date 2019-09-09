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Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка

Новини » Політика    09.09.2019 - 14:40
Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Однак генпрокурор не впевнений, чи існує ще кримінальна справа щодо Саакашвілі

Новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, якому нещодавно повернули українське громадянство, є вільною людиною. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє Рябошапка позицію екс-генпрокурора Юрія Луценка про те, що Міхеїл Саакашвілі є зрадником, новий генпрокурор сказав:

"Це не зовсім питання до генерального прокурора, як мені здається. Якби Міхеїл Саакашвілі був зрадником, то, очевидно, було б відкрито провадження, і до нього застосовувалися певні заходи кримінального переслідування. Але на даний момент він вільна людина, він пересувається в межах нашої країни, наскільки я знаю, проти нього немає ніяких звинувачень", - заявив Рябошапка.

Водночас Рябошапка не зміг дати чітку відповідь, чи ще існують кримінальні провадження проти Саакашвілі, сказавши, що цю інформацію треба уточнити.

Нагадаємо, раніше Рябошапка розповів, скільки триватиме "перехідний період" роботи Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Також він зазначив, що співпраця з головою Нацполіції для нього є великим пріоритетом, ніж з главою МВС.

Раніше генпрокурор повідомив, чи готовий він відкрити кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського в разі можливої узурпації влади.

Також Рябошапка розповів, що особисто знайомий з олігархом Ігорем Коломойським, проте уточнив, що спілкувався з ним "дуже коротко і досить давно, ще до перемоги Зеленського.

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