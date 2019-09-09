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Рябошапка: Не знаю наскільки затягнеться "перехідний період" Авакова

Новини » Політика    09.09.2019 - 13:43
Рябошапка: Не знаю наскільки затягнеться "перехідний період" Авакова
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Генпрокурор припускає, що цей період не триватиме довго

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про те, як довго на своїй посаді працюватиме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про кадрові рішення нового уряду, зокрема про повторне тимчасове призначення Авакова на посаду голови МВС, Рябошапка зазначив:

"Не знаю який перехідний період в Арсена Борисовича і наскільки він може затягнутися. Але я думаю, що тут цей перехідний період не буде довгим", - сказав він.

Також генеральний прокурор зазначив, що велику роль для нього грає співпраця не з міністром внутрішніх справ, а з головою Національної поліції, яка є частиною МВС.

"За великим рахунком, мені потрібен для співпраці не стільки міністр, скільки керівник Національної поліції. Тому що вона є органом досудового слідства і бере участь у великій кількості кримінальних проваджень. Для мене більш важливо співпраця власне з Нацполіцією, а не міністром", - заявив Рябошапка.

Генеральний прокурор також засумнівався в тому, що Аваков буде політично перешкоджати розслідуванню якихось справ.

"Поки у мене таких ризиків не було, навпаки, Аваков сам дзвонить і звертає увагу на пріоритетні справи, з перших днів, коли я зайшов в офіс", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Рябошапка розповів про свої контакти з олігархом Ігорем Коломойським. Він сказав, що спілкувався з олігархом і особисто з ним знайомий.

Раніше повідомлялося, які очікування має президент Володимир Зеленський від роботи Рябошапки на посаді генпрокурора.

Раніше Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі.

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