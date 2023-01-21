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Противостояние между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера" усиливается, - ISW

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Вашингтон, Суббота 21 января 2023 06:10
Противостояние между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера" усиливается, - ISW Фото: противостояние между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера" усиливается (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В разведке США подтвердили вывод экспертов ISW о том, что противостояние между Минобороны России и ЧВК "Вагнера" усиливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным разведки США, между руководителями ЧВК "Вагнера" и официальными лицами Минобороны РФ формируется раскол из-за длительного противостояния на фронте.

ЧВК в последнее время становится "центром военной власти" со своей 50-тысячной группировкой. В ISW продолжают следить за развитием конфликта ЧВК "Вагнера" и Минобороны России в информационном пространстве.

При этом войска РФ сознательно избегают прямого признания участия войск ЧВК "Вагнера" в заявленном захвате Клищевки Донецкой области 19 января.

Несмотря на внутренний конфликт, группа наемников вынуждена полагаться на Минобороны России в вопросе снабжения тяжелой военной техникой. Хотя бойцы ЧВК "Вагнера" могут самостоятельно управлять предоставленными им танками и самолетами, но при этом они продолжают полагаться на кадровую армию в вопросах материально-технической поддержки и технического обслуживания.

Ранее мы писали, что командующий оккупационными войсками, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов официально заявил, что ЧВК "Вагнера" и ее наемники не подчиняются Министерству обороны России.

Кроме того, боевики ЧВК "Вагнера" могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.

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