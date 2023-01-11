"Вагнеровцы" могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине, - The Guardian

Иллюстративное фото: "Вагнеровцы" могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине (Getty Images)

Бойцы частной военной компании "Вагнер" могут составлять четверть всех российских солдат, которые воюют против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом The Guardian рассказал неназванный чиновник.

"Существует реальная возможность того, что личный состав "Вагнера" сейчас составляет четверть или более российских солдат", - заявил чиновник По его словам, такое соотношение "вагнеровцев" в российской армии подтверждают западные разведчики. Также чиновник добавил, что военная эффективность бойцов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении все еще ограничена и темпы их продвижения настолько медленны, что "иногда требуется две недели, чтобы захватить один дом".