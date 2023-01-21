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Протистояння між Міноборони РФ та ПВК "Вагнера" посилюється, - ISW

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Вашингтон, Субота 21 січня 2023 06:10
Протистояння між Міноборони РФ та ПВК "Вагнера" посилюється, - ISW Фото: протистояння між Міноборони РФ та ПВК "Вагнера" посилюється (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У розвідці США підтвердили висновок експертів ISW про те, що протистояння між Міноборони Росії й ПВК "Вагнера" посилюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними розвідки США, між керівниками ПВК "Вагнера" та офіційними особами Міноборони РФ формується розкол через тривале протистояння на фронті.

ПВК останнім часом стає "центром військової влади" зі своїм 50-тисячним угрупуванням. В ISW продовжують стежити за розвитком конфлікту ПВК "Вагнера" та Міноборони Росії в інформаційному просторі.

При цьому війська РФ свідомо уникають прямого визнання участі військ ПВК "Вагнера" у заявленому захопленні Кліщівки Донецької області 19 січня.

Незважаючи на внутрішній конфлікт, група найманців змушена покладатися на Міноборони Росії щодо постачання важкої військової техніки. Хоча бійці ПВК "Вагнера" можуть самостійно управляти наданими ним танками та літаками, але при цьому вони продовжують покладатися на кадрову армію у питаннях матеріально-технічної підтримки та технічного обслуговування.

Раніше ми писали, що командувач окупаційними військами, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов офіційно заявив, що ПВК "Вагнера" та її найманці не підкоряються Міністерству оборони Росії.

Крім того, бойовики ПВК "Вагнера" можуть становити чверть усіх російських воїнів, що воюють проти України.

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