Против Риши Сунака начнут расследование из-за акций его жены, - The Guardian

Речь идет о расследовании возможного недекларирования им своих интересов.

"Парламентский комиссар по стандартам Даниэль Гринберг начал расследование в отношении Сунака в связи с нарушением правил, требующих от депутатов декларировать свои интересы", - пишет Guardian.

На сайте британского парламента сообщается, что расследование было начато в четверг и касается шестого параграфа кодекса.

"Члены парламента всегда должны быть открытыми и откровенными, декларируя любые интересы в любом процессе работы парламента или его комитетов, а также в любом общении с министрами, членами парламента, государственными служащими или должностными лицами", - говорится в этом разделе.

По данным источника, открытое расследование может относиться к супруге Сунака - Акште Мурти, которая имеет акции компании "Koru Kids". Заявляется, что она якобы извлечет выгоду от новой правительственной политики ухода за детьми.

На сайте правительства указано, что "Koru Kids" является одним из шести агентств по уходу за детьми. Однако сам Сунак не упоминал о связях своей жены с компанией.