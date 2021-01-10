Протести в Білорусі: сьогодні на акції вийшли близько тисячі людей

У неділю, 10 січня, у Мінську та інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту проти режиму президента Олександра Лукашенка. На них загалом вийшла тисяча людей.

Про це інформує "Радыё Свабода".

Загалом у Мінську пройшли понад десять акцій протесту.

"У протестах взяли участь близько тисячі людей. Однією з перших була акція у мінській Серебрянці, де люди збиралися у темряві. Під час маршів люди скандували: "У рік бика без пацюка!", "Віримо! Можемо! Переможемо!", "Живе Білорусь!", - пише видання.

При цьому стало відомо про трьох затриманих учасників акцій у неділю.

Також протестні марші, пікети та флешмоби пройшли у Бресті, Вітебську, Гродно, Могилеві, Молодечно, Новогрудку та інших містах.

Акції на підтримку білоруської опозиції також проходили за кордонами країни, зокрема в Україні, Польщі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.

Як писало РБК-Україна, глава республіки заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.