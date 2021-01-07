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Лукашенко звернувся до білорусів: треба взяти голову в руки

Мінськ, Четвер 07 січня 2021 12:47
Лукашенко звернувся до білорусів: треба взяти голову в руки
Фото: Олександр Лукшенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.

Про це він заявив на Різдво в мінському храмі Воздвиження Хреста Господнього, передає БЕЛТА.

"Нам треба взяти в руки голову і задуматися про наше майбутнє. Саме в цей святий день він (Господь, - ред.) звідти попереджає нас. Він нас попереджає, щоб ми думали про майбутнє, думали про майбутнє наших дітей. Це дуже актуально і дуже важливо", - заявив Лукашенко.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому разі "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.

"Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би це комусь не подобалося", - сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що не відчуває дружніх почуттів до президента України Володимира Зеленського.

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