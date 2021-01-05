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Якщо не подобається президент, то вибори можуть вирішити це питання, - Лукашенко

Мінськ, Вівторок 05 січня 2021 12:50
Якщо не подобається президент, то вибори можуть вирішити це питання, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання його президентства може вирішитися тільки шляхом виборів. Він також додав, що не є ворогом власному народу і перш за все самому собі.

Про це Олександр Лукашенко розповів сьогодні спілкуючись з представниками трудового колективу холдингу "Горизонт", передає БелТА.

"Я хочу, щоб в країні було тихо і спокійно. Напевно, ви і самі цього хочете. Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би комусь не подобалося", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 31 грудня Лукашенко заявив, що Білорусі не страшні протести. При цьому він пообіцяв жорсткі заходи, якщо демонстранти перейдуть "червону межу".

Також раніше Лукашенко назвав протести в Білорусі нібито спробою відродити нацизм.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що в Білорусі порушили кримінальні справи проти Світлани Тіхановської та інших лідерів опозиції. Їм закидають спробу захоплення державної влади.

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