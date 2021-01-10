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Протесты в Беларуси: сегодня на акции вышли около тысячи человек

Автор: Юлия Струк

В воскресенье, 10 января, в Минске и других городах Беларуси прошли локальные акции протеста против режима президента Александра Лукашенко. На них в целом вышла тысяча человек.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Всего в Минске прошли более десяти акций протеста.

"В протестах приняли участие около тысячи человек. Одной из первых была акция в минской Серебрянке, где люди собирались в темноте. Во время маршей люди скандировали: "В год быка без крысы!", "Верим! Можем! Победим!", "Жыве Беларусь!", - пишет издание.

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При этом стало известно о трех задержанных участниках акций в воскресенье.

Также протестные марши, пикеты и флешмобы прошли в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Молодечно, Новогрудке и других городах.

Акции в поддержку белорусской оппозиции также проходили за пределами страны, в частности в Украине, Польше.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

Как писало РБК-Украина, глава республики заявил, что он покинет пост только по результатам выборов.

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