У Білорусі проходять акції протесту, у Мінську почалися затримання

Фото: протести в Білорусі (news.tut.by)

У Білорусі у неділю, 10 січня, проходять акції протесту. У Мінську заявляють про перші затримання.

Про це повідомляє Tut.by.

Крім Мінська, протести відбуваються у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно.

"Як і кілька попередніх тижнів, мобільний інтернет і метро у столиці працюють. У Мінську сьогодні затримали кілька людей... А волонтери повідомляють, що у Жодіно зараз "сидять" трохи більше 40 осіб, багато з них там зустріли Новий рік", - пише видання.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому разі "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.

"Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би це комусь не подобалося", - сказав глава республіки.