ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі проходять акції протесту, у Мінську почалися затримання

Білорусь, Неділя 10 січня 2021 15:24
У Білорусі проходять акції протесту, у Мінську почалися затримання
Фото: протести в Білорусі (news.tut.by)
Автор: Юлія Струк

У Білорусі у неділю, 10 січня, проходять акції протесту. У Мінську заявляють про перші затримання.

Про це повідомляє Tut.by.

Крім Мінська, протести відбуваються у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно.

"Як і кілька попередніх тижнів, мобільний інтернет і метро у столиці працюють. У Мінську сьогодні затримали кілька людей... А волонтери повідомляють, що у Жодіно зараз "сидять" трохи більше 40 осіб, багато з них там зустріли Новий рік", - пише видання.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому разі "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.

"Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би це комусь не подобалося", - сказав глава республіки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі БілорусьМинскпротестЗадержание

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся