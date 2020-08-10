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Зеленський закликав Білорусь відмовитися від вуличного насильства

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 09:21
Зеленський закликав Білорусь відмовитися від вуличного насильства
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України вважає за необхідне вирішити проблеми мирним шляхом

Президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства на вулицях, яке спалахнуло в результаті протестів. Він вважає, що лише діалог дозволить забезпечити громадянам Білорусі вихід з кризової ситуації.

Про це Зеленський написав Telegram.

Президент зазначив, що насильство, яке спостерігається зараз в Білорусі - це наслідок сумнівів легітимності влади.

"Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що тільки широкий діалог дозволить забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації і чесно обговорити подальші кроки і формати суспільної взаємодії", - повідомив Зеленський.

Президент України заявив, що в діалозі повинні бути зацікавлені і уряд, і протестувальники, оскільки ескалація конфлікту може призвести до гірких наслідків".

"Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права і свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи", - написав Зеленський.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна, у Білорусі відкрили кримінальні справи-за масових заворушень і насильства над правоохоронцями.

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