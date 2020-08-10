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Через протести у Білорусі відкрили справи

Білорусь, Понеділок 10 серпня 2020 08:33
Через протести у Білорусі відкрили справи
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Справи відкрито за фактом масових заворушень і насильства над правоохоронцями

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи у зв'язку з масовими протестами в країні, які спалахнули після виборів. Справи відкрито за фактом масових заворушень.

Про це повідомляє БелТА.

За словами глави слідчого комітету Івана Носкевича, справи були відкриті з-за масових заворушень і насильства стосовно правоохоронців.

"Вони (масові заворушення - ред.) мали місце на території міста Мінська і ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - зазначив Носкевич.

Він зазначив, що справи відкриті по різних частинах ст. 293 Кримінального кодексу. Санкціями статей передбачено позбавлення сободы дої 15 років.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна, у результаті протестів у Мінську та інших білоруських містах були затримані понад 160 чоловік.

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