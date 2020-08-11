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Тіхановська просить білорусів не виходити на акції протесту

Білорусь, Вівторок 11 серпня 2020 13:18
Тіхановська просить білорусів не виходити на акції протесту
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: Юлія Струк

Опонентка Лукашенка записала відеозвернення

Опонентка чинного глави Білорусі Світлана Тіхановська просить своїх співгромадян не виходити на акції протесту. Вона записала відповідне відеозвернення, при цьому текст вона читає з листочка.

Відео оприлюднили в мережі інтернет.

"Дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги законів", - заявила політик.

Кандидат у президенти підкреслила, що не хоче крові і насильства.

"Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - підсумувала Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Тіхановська вже записала відеозвернення, у якому заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.

Як писало РБК-Україна, сьогодні стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву.

Після цього, в штабі опонентки Лукашенка назвали причину її від'їзду: завдяки цьому вдалося звільнити главу її штабу Марію Мороз.

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