Протестные плакаты стали цифровым архивом: в Украине запустили "Картонки"

Украинский дизайнер Артем Сах разработал онлайн-галерею "Картонки". Это цифровой архив, где каждый желающий может загрузить фотографию самодельного плаката с протеста или просмотреть материалы других пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта .

Только за первые сутки после запуска онлайн-галерея аккумулировала около 1000 фотографий. На момент написания материала платформа содержала 1 897 фотографий.

Анонсы проекта в социальных сетях собрали более 8 000 понравившихся. География добавленных материалов охватывает 54 города.

Большинство плакатов поступило из украинских областных центров:

Киев

Львов

Одесса

Днепр

Харьков

Ивано-Франковск

Также в галерее представлены фотографии по акциям солидарности за рубежом, в частности из Дюссельдорфа, Варшавы, Берлина, Мюнхена, Парижа и Торонто.

Тематика и функционал платформы

Большинство размещенных плакатов освещает общественное недовольство последними кадровыми решениями во властных структурах нашего государства.

Для удобства пользователей разработчик обновил интерфейс платформы в одну ночь.

На сайте появились следующие функции:

Интерактивная карта Украины с распределением плакатов по городам

Возможность одновременной загрузки до 30 фотографий

Выпадный список для быстрого выбора нужного населенного пункта

Страница статистики с динамикой загрузок за последние 14 дней

Модерация и безопасность

На платформе работает система модерации и правил публикации. Автор проекта призывает пользователей обязательно размывать лица людей на фотографиях перед загрузкой.

Ответственность за содержание опубликованных материалов возлагается на пользователей.

На сайте функционирует система жалоб: по обращениям посетителей модерация уже изъяла 8 фотографий, нарушающих правила.

Инструкцию по использованию галереи разработчик распространил в формате видеоуказания в Instagram.