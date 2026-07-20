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Протестные плакаты стали цифровым архивом: в Украине запустили "Картонки"

12:09 20.07.2026 Пн
2 мин
Платформа собирает сотни новых фотографий из Украины и за границу каждый день
aimg Ольга Завада
Протестные плакаты стали цифровым архивом: в Украине запустили "Картонки" На сайте собраны тысячи фотографий из более 54 городов (фото: https://kartonky.propellercrew.com/)
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Украинский дизайнер Артем Сах разработал онлайн-галерею "Картонки". Это цифровой архив, где каждый желающий может загрузить фотографию самодельного плаката с протеста или просмотреть материалы других пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта .

Только за первые сутки после запуска онлайн-галерея аккумулировала около 1000 фотографий. На момент написания материала платформа содержала 1 897 фотографий.

Анонсы проекта в социальных сетях собрали более 8 000 понравившихся. География добавленных материалов охватывает 54 города.

Большинство плакатов поступило из украинских областных центров:

  • Киев
  • Львов
  • Одесса
  • Днепр
  • Харьков
  • Ивано-Франковск

Также в галерее представлены фотографии по акциям солидарности за рубежом, в частности из Дюссельдорфа, Варшавы, Берлина, Мюнхена, Парижа и Торонто.

Тематика и функционал платформы

Большинство размещенных плакатов освещает общественное недовольство последними кадровыми решениями во властных структурах нашего государства.

Для удобства пользователей разработчик обновил интерфейс платформы в одну ночь.

На сайте появились следующие функции:

  • Интерактивная карта Украины с распределением плакатов по городам
  • Возможность одновременной загрузки до 30 фотографий
  • Выпадный список для быстрого выбора нужного населенного пункта
  • Страница статистики с динамикой загрузок за последние 14 дней

Модерация и безопасность

На платформе работает система модерации и правил публикации. Автор проекта призывает пользователей обязательно размывать лица людей на фотографиях перед загрузкой.

Ответственность за содержание опубликованных материалов возлагается на пользователей.

На сайте функционирует система жалоб: по обращениям посетителей модерация уже изъяла 8 фотографий, нарушающих правила.

Инструкцию по использованию галереи разработчик распространил в формате видеоуказания в Instagram.

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