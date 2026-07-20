Протестні плакати стали цифровим архівом: в Україні запустили "Картонки"

Український дизайнер та айтівець Артем Сах розробив онлайн-галерею "Картонки". Це цифровий архів, де кожен охочий може завантажити фотографію саморобного протестного плаката або переглянути матеріали інших користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт проєкту .

Лише за першу добу після запуску онлайн-галерея акумулювала близько 1000 фотографій. Станом на момент написання матеріалу платформа містила 1 897 світлин.

Анонси проєкту у соціальних мережах зібрали понад 8 000 вподобайок. Географія доданих матеріалів охоплює 54 міста.

Більшість плакатів надійшла з українських обласних центрів:

Київ

Львів

Одеса

Дніпро

Харків

Івано-Франківськ

Також у галереї представлені світлини з акцій солідарності за кордоном, зокрема з Дюссельдорфа, Варшави, Берліна, Мюнхена, Парижа та Торонто.

Тематика та функціонал платформи

Більшість розміщених плакатів висвітлює суспільне невдоволення останніми кадровими рішеннями у владних структурах нашої держави.

Для зручності користувачів розробник оновив інтерфейс платформи за одну ніч.

На сайті з'явилися такі функції:

Інтерактивна карта України з розподілом плакатів по містах

Можливість одночасного завантаження до 30 фотографій

Випадний список для швидкого вибору потрібного населеного пункту

Сторінка статистики із динамікою завантажень за останні 14 днів

Модерація та безпека

На платформі діє система модерації та правил публікації. Автор проєкту закликає користувачів обов'язково розмивати обличчя людей на фотографіях перед завантаженням.

Відповідальність за зміст опублікованих матеріалів покладається на користувачів.

На сайті функціонує система скарг: за зверненнями відвідувачів модерація вже вилучила 8 фотографій, які порушували правила.

Інструкцію щодо користування галереєю розробник розповсюдив у Reels в Instagram.