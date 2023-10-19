Протесты в Капитолии США против поддержки Израиля: полиция арестовала более 300 человек

По словам спикера полиции, протестующие, как и все остальные люди, могут легально войти в Капитолий и рискуют столкнуться с юридическими проблемами только тогда, когда начинают создавать беспорядки.

Утверждается, что в Капитолий были вызваны полицейские департаменты из близлежащих районов, включая столичную полицию Вашингтона и офицеров Виргинии для помощи в соблюдении правопорядка. Правоохранителями было арестовано более 300 демонстрантов.

Протест в Капитолии

Сотни людей собрались близ Капитолия, впоследствии протестующие ворвались в здание. Организаторы протестов связаны с антиизраильскими группами "Если не сейчас" и "Еврейский голос за мир". Они требуют прекратить военную помощь США в Израиль.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден совершает визит в Израиль на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газы, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

Белый дом объявил, что американский лидер завтра обратится к американцам, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.

Также стало известно, что Байден намерен обратиться в Конгресс США с просьбой о предоставлении "беспрецедентного" пакета поддержки для обороны Израиля.