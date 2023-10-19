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Протести в Капітолії США проти підтримки Ізраїлю: поліція заарештувала понад 300 осіб

Фото: поліція заарештувала понад 300 осіб, які увірвались в Капітолій США (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Понад 300 осіб, які увірвалися до будівлі Капітолію США і вимагали негайного припинення вогню в Секторі Газа та зупинки військової допомоги Ізраїлю були заарештовані поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами речника поліції, протестувальники, як і решта людей, можуть легально увійти до Капітолію і ризикують зіткнутися з юридичними проблемами лише тоді, коли починають створювати безлади.

Стверджується, що в Капітолій були викликані поліцейські департаменти з прилеглих районів, включаючи столичну поліцію Вашингтона та офіцерів Вірджинії для допомоги з дотримання правопорядку.  Правоохоронцями було зарештовано понад 300 демонстрантів. 

Протест в Капітолії 

Сотні людей зібралися поблизу Капітолію, згодом протестувальники увірвалися до будівлі. Зазначається, що організатори протестів пов'язані з антиізраїльськими групами "Якщо не зараз" і "Єврейський голос за мир". Вони вимагають припинити військову допомогу США Ізраїлю.

Варто зазначити, що президент США Джо Байден здійснює візит до Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

Білий дім оголосив, що американський лідер завтра звернеться до американців, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

Також стало відомо, що Байден збирається звернутися до Конгресу США з проханням про надання "безпрецедентного" пакета підтримки для оборони Ізраїлю.

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КапітолійІзраїльХАМАС