Байден обратится к народу США из-за войн в Украине и Израиле

Президент США Джо Байден завтра обратится к американцам, чтобы обсудить войны в Украине и Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер завтра обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну России против Украины.

Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газы, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

Утверждается, что американский лидер намерен обратиться в Конгресс США с просьбой о предоставлении "беспрецедентного" пакета поддержки для обороны Израиля.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Иерусалима может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что Соединенные Штаты - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

После этого заявления СМИ сообщили, что Байден запросит у Конгресса 100 млрд долларов для оборонной помощи Украине и Израилю.