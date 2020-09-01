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Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затримання

Мінськ, Вівторок 01 вересня 2020 11:46
Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затримання
Фото: протест студентів у Мінську (news.tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У Мінську колона студентів рухається по проспекту Незалежності у бік площі Якуба Коласа. У той же час у центрі міста почали якийсь терміновий ремонт.

Про це повідомляє TUT.BY.

Протестують студенти Білоруського національного технічного університету і Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки. Міліція просить їх розійтися.

Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затриманняФото: протест студентів у Мінську (news.tut.by)

До протестів долучився Мінський державний лінгвістичний університет. Проїжджаючі авто сигналять в знак підтримки.

Тим часом, МДЛУ оточили силовики - туди прямує колона студентів.

Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затриманняФото: протест студентів (Студэнцкая ініцыятыўная група)

До МДЛУ приїхали співробітники ОМОНу, які намагалися розігнати студентів і перекрили дорогу. Повідомляється, що затриманий студент Білоруського державного економічного університету.

Також видання "Радіо Свобода" повідомило, що спецназ затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.

Ситуація в Білорусі: студенти виходять на протест, почалися затримання

Раніше повідомлялося, що у Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

Як відомо, Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.

Нагадаємо, раніше США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.

Крім того, ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.

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