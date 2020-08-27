Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь в протестах

Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com/statephotos)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив скасування відстрочок від армії студентам, які беруть участь в акціях протесту. Лукашенко звернувся до них, сказавши "не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати".

Про це він заявив на нараді в Мінську, передає БелТА.

Він заявив, що стосовно тих, "хто піде на вулицю або вчитися не захоче", вживуть заходів по закону.

"А потім, ви ж повинні розуміти, що хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у вузі. Ну, не хочуть вчитися, тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці", - заявив він.

Зазначимо, в Білорусі проходять масштабні протести. Люди вимагають провести нові вибори.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про готовність вести діалог з опозицією, але у нього є умови.

Також він звинуватив Польщу в намірі нібито приєднати Гродненську область, Лукашенко вважає, що проти його режиму йде гібридна війна.