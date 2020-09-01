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У Мінську знову почалися затримання студентів

Мінськ, Вівторок 01 вересня 2020 16:59
У Мінську знову почалися затримання студентів
Фото: затримання в Мінську (t.me/belsat)
Автор: РБК-Україна

В білоруській столиці Мінську розпочалася друга хвиля затримань студентів, які вийшли на акцію протесту. Щонайменше були затримані дві людини.

Про це повідомляє TUT.by.

Біля стадіону "Динамо" Омонівці почали масово затримувати студентів. Кілька людей намагалися відбити молодих людей у силовиків, однак їх відштовхували.

Крім того, силовики спробували затримати журналіста ВВС, але після кількох заяв про те, що він журналіст, його відпустили.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

Раніше силовики в Мінську затримали 17 студентів.

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